Клуб по хоккею с мячом "Зоркий" вернется в Суперлигу в сезоне-2017/18

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Подмосковный клуб по хоккею с мячом "Зоркий" примет участие в Суперлиге в сезоне-2017/18. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В 2015 году красногорский клуб испытывал серьезные финансовые проблемы и мог прекратить из-за этого свое существование. В сезоне-2016/17 команда выступала в Высшей лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны).

Решение о возвращении "Зоркого" было принято в четверг на заседании исполкома федерации, где подводились итоги сезона-2016/17 и обсуждались планы на будущий сезон. Также было утверждено участие в Суперлиге будущего сезона сыктывкарского "Строителя".

"Зоркий" является чемпионом СССР (1979 года), СНГ (1992) и России (1993), трехкратным серебряным призером чемпионата СССР, четырехкратным серебряным призером чемпионата России, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка европейских чемпионов 1992 года, Кубка мира (1990, 2012).

Кроме того, на заседании исполкома было отмечено, что три клуба Суперлиги имеют многомиллионные долги. Подтвердить свое участие в чемпионате России сезона-2017/18 клубы должны до 10 июня. Календарь турнира будет сверстан и опубликован только после погашения существующих долгов.

Также было принято решение о создании второй сборной России, в состав которой войдут хоккеисты из ближайшего резерва национальной команды. Эта команда сыграет на первом этапе Кубка России, который пройдет с 21 по 28 сентября. 22 мая в Москве состоится совещание с участием руководителей и главных тренеров клубов Суперлиги, на котором будет обсуждаться проведение чемпионата России.