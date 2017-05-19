Кущенко: ЦСКА надо найти в себе силы закончить "Финал четырех" победой в матче за бронзу

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СТАМБУЛ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА необходимо найти в себе силы закончить "Финал четырех" Евролиги победой в матче за третье место. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82 в полуфинале Евролиги. Армейцы вновь не смогли обыграть греческий клуб на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.
"Представляю, как игрокам, тренерскому штабу, офису ЦСКА сейчас тяжело. Они играли хорошо, но в концовке не повезло - сработало проклятие "Олимпиакоса". Теперь, как бы тяжело на душе не было, необходимо найти в себе силы закончить турнир на мажорной ноте, победой. Но в любом случае, 14-й выход в "Финал четырех" за последние 15 лет - это исторический успех ЦСКА, клуба Единой лиги ВТБ", - отметил Кущенко.
ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".