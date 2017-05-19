Россиянин Михалкин завоевал титул IBO во втором бою после дисквалификации за мельдоний

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) россиянин Игорь Михалкин завоевал вакантный титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в немецком Гамбурге он выиграл у южноафриканца Томаса Остхейзена по очкам.
Поединок прошел в тактической борьбе, оба боксера действовали в игровой манере, и обоим не хватало мощи в ударах. Южноафриканец в начальных раундах работал вторым номером и старался держать противника на дистанции, пользуясь преимуществом в росте и длине рук, а россиянин сближался и проводил комбинации в ближнем бою. Только в первом раунде наблюдалась равная борьба, а затем Михалкин стал постепенно развивать преимущество.
Он действовал быстрее, маневреннее, разнообразнее в атаке, внимательнее в защите и в целом активнее, и уже в восьмом раунде сомнений в его победе практически не осталось, несмотря на то, что Остхейзен пытался переломить инициативу и периодически пытался навязать "перестрелку". Но Михалкин оказался более вынослив и техничен и одержал закономерную победу.
Поединок с Остхейзеном стал для него вторым после дисквалификации за употребление мельдония. 18 марта в шведском Мальмё он выиграл в рейтинговом 8-раундовом поединке у украинца Евгения Махтеенко по очкам.
В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 20 побед (девять - нокаутом) и одно поражение. В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа, впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.
В активе Остхейзена 26 побед (15 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Ранее титул чемпиона мира ИБО в этом весе принадлежал россиянину Умару Саламову.