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Роналдиньо считает, что Месси играет в футбол лучше Роналду

Спорт
19 мая, 23:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Виктория Дубовская

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии подчеркнул, что аргентинец и португалец являются лучшими игроками планеты последнего десятилетия

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Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

© EPA/Alejandro Garcia

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубовская/. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси как футболист сильнее, чем португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду. Такое мнение в беседе с журналистами высказал бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Роналдиньо.

На вопрос, кто лучше - Месси или Роналду, Роналдиньо ответил: "Месси".

Месси признавался лучшим игроком мира пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), а Роналду - четыре (2008, 2013, 2014, 2016).

"Я считаю, что это (мировое признание Месси и Роналду) вполне справедливо. Лучшие должны получать награды за ту работу, которую они выполняют. Лучше них за последние девять лет никого не было", - сказал 37-летний бразилец.

Сборная Португалии выступит на Кубке конфедераций, матчи которого пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На вопрос, будет ли для Роналду победа на этом турнире особой мотивацией, поскольку Месси его не выигрывал, Роналдиньо ответил: "Я думаю, что мотивация Роналду будет заключаться вовсе не в том, есть ли у Месси этот трофей, или нет. Я думаю, что он будет мотивирован лишь тем, что еще сам никогда не побеждал в Кубке конфедераций".

О Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций. Также он является победителем Кубка Америки-1999. Всего за национальную команду Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола.

В Европе бразилец выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 год), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/06), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола лучшим игроком года (2004 , 2005). 

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