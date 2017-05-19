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Роналдиньо надеется, что Фернандес будет успешно выступать за сборную России

Спорт
19 мая, 23:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Виктория Дубовская

При этом бразилец признался, что для него смена спортивного гражданства немыслима

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес

© Виталий Тимкив/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубовская/. Известный бразильский футболист Роналдиньо надеется, что карьера защитника Марио Фернандеса и вратаря Маринато Гильерме в сборной России сложится успешно. Об этом Роналдиньо рассказал журналистам.

26-летний Фернандес, выступающий за ЦСКА, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. О переходе Фернандеса в ЦСКА было объявлено в мае 2012 года. Ожидается, что первый матч в составе сборной России игрок проведет в июне.

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Гильерме, также приехавший в Россию из Бразилии, получил гражданство РФ в 2015 году, а в 2016-м дебютировал в составе сборной России в возрасте 30 лет. За московский "Локомотив" голкипер выступает с 2007 года.

"Я слышал об этих игроках от друзей и знакомых. Я надеюсь, что у них все будет хорошо, что в сборной России у них все сложится", - сказал Роналдиньо.

На вопрос, как он относится к натурализации футболистов, бразилец ответил: "Я считаю, что это личное дело каждого, и каждый выбирает, что ему лучше для себя. Лично я не могу представить себя в какой-то другой сборной, хотя бы потому, что с 14 лет ношу майку сборной Бразилии, я всегда играл за Бразилию и для меня это (смена спортивного гражданства) немыслимо".

О Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций. Также он является победителем Кубка Америки - 1999. Всего за бразильскую сборную Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола.

В Европе он выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 годы), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/06), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года (2004 , 2005).

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