Молодежный чемпионат мира по футболу стартует в Южной Корее без сборной России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд стартует в субботу в Южной Корее. За титул будут бороться 24 команды, составленные из футболистов не старше 20 лет, при этом среди них не будет финалистов предыдущего турнира из Сербии и Бразилии, а также российской сборной.

В чемпионате мира принимают участие футболисты, родившиеся не раньше 1 января 1997 года. Европу на предстоящем турнире будут представлять пять команд, отобравшиеся по итогам прошлогоднего чемпионата континента для игроков не старше 19 лет, который прошел в Германии. Российская сборная под руководством Сергея Кирьякова не сумела пробиться в финальный турнир, уступив путевку португальцам, которые затем пробились и на чемпионат мира. Последний раз молодежная сборная России играла на чемпионате мира в 1995 году.

Лицензии на мировое первенство в Южной Корее также получили от Европы сборные Англии (чемпион континента), Франции, Германии и Италии.

Представлять Россию на чемпионате мира будет судейская бригада Сергея Карасева, которому будут помогать Антон Аверьянов и Тихон Калугин. От Европы приехали на турнир очень сильные арбитры - Джюнейт Чакыр из Турции, швед Юнас Эрикссон, венгр Виктор Кашшаи, Бьерн Кейперс из Нидерландов, поляк Шимон Марциняк и испанец Антонио Матеу Лаос. На матчах чемпионата мира будет использоваться система видеоарбитража - для этого на турнире работает 21 дополнительный арбитр, включая семь европейских.

Без сербов и бразильцев

Не удалось пробиться на чемпионат мира и защищать титул, завоеванный два года назад в Новой Зеландии футболистами сборной Сербии 1995 года рождения и моложе. Сенсационно остались без путевки на мировое первенство и бразильцы, уступившие два года назад сербам в финале. На молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре бразильцы, руководимые наставником триумфальной олимпийской сборной Рожерио Микале, заняли лишь пятое место, уступив отправившимся в Южную Корею сверстникам из Уругвая, Эквадора, Венесуэлы и Аргентины.

На предварительной стадии 24 команды разбиты на шесть групп. В группу А попали сборные Южной Кореи, Аргентины, Англии и Гвинеи, группу В - Германии, Мексики, Венесуэлы и Вануату, группу С - Португалии, Коста-Рики, Замбии и Ирана, группу D - Уругвая, Японии, Италии и ЮАР, группу Е - Франции, Новой Зеландии, Гондураса и Вьетнама, группу F - США, Сенегала, Саудовской Аравии и Эквадора.

Матчи групповой стадии пройдут 20-28 мая, по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре лучших среди занявших третьи места выходят в 1/8 финала. Первая стадия плей-офф будет сыграна 30 мая - 1 июня, четвертьфиналы - 4-5 июня, полуфиналы - 8 июня. Матч за третье место и финал запланированы на 11 июня.

Молодежное мировое первенство пройдет в шести городах Южной Кореи. В Тэджоне, Согвипхо, Чонджу и Сувоне матчи будут сыграны на аренах чемпионата мира 2002 года, в Чхонане и Инчхоне - на аренах меньшей вместимости. Решающие встречи за первое и третье места будут сыграны на стадионе в Сувоне, который вмещает 44 тысячи зрителей.

Начиналось все с советской победы

Первый чемпионат мира среди молодежных команд прошел в 1977 году в Тунисе и завершился победой сборной СССР, в составе которой выступали такие футболисты, как Андрей Баль, Владимир Бессонов, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Петраков, а возглавлял команду Сергей Мосягин. Через два года в Японии советские футболисты в финале проиграли аргентинцам (0:2), в составе которых выступал признанный лучшим игроком турнира Диего Марадона.

Сборная Аргентины остается самой титулованной командой для 20-летних игроков - шесть титулов. Пять раз побеждали бразильцы, остальные команды - не более двух раз. Сборная СССР, помимо золота в 1977-м и серебра в 1979-м, выиграла бронзовые медали 1991 года. Российская команда выступила на турнирах лишь в 1993 и 1995 гг, оба раза сойдя с дистанции в 1/4 финала.

Советский полузащитник Владимир Бессонов стал первым лауреатом "Золотого мяча" лучшему футболисту молодежных чемпионатов мира. Впоследствии этого титула, помимо Марадоны, удостаивались такие игроки, как хорват Роберт Просинечки, аргентинцы Лионель Месси и Серхио Агуэро, француз Поль Погба. Лучшими бомбардирами в разные годы становились игроки сборной СССР Олег Саленко и Сергей Щербаков, а рекорд результативности на одном турнире удерживает аргентинец Хавьер Савиола - 11 мячей на турнире 2001 года.