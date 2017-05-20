Футболист Роналдиньо сыграет против Малафеева в петербургском Парке Кубка конфедераций

Бразильский футболист, чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо (на первом плане) на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций - 2017 для болельщиков на площади перед стадионом "Центральный" в Казани © Егор Алеев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдиньо сыграет против бывшего вратаря сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева на мини-поле в Парке Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади, который будет работать в северной столице в течение 20 и 21 мая.

"21 мая посетителей Парка ждет гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле. Вместе с Роналдиньо за сборную легенд Международной федерации футбола (ФИФА) сыграют француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл и нигериец Джей-Джей Окоча, бывшйи вратарь сборной Португалии Витор Байя и бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар, забивший единственный мяч аргентинцев в финале Кубка конфедераций 2005 года. Их соперниками в гала-матче станут знаменитые игроки сборной России Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников, а также бывшие игроки петербургского "Зенита" и сборной России - полузащитник Владислав Радимов и вратарь Вячеслав Малафеев", - сказали в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В течение двух дней гостей и жителей города ждут мультимедийные викторины и конкурсы. Будут проведены розыгрыши сувениров с символикой Кубка конфедераций и суперприз - бесплатные билетов на матчи Кубка конфедераций. Кроме того, посетители парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018 волком Забивакой. Вход и развлечения в парке будут бесплатными, добавили в пресс-службе.

Ранее подобные парки открылись 29 апреля в Москве, 6 мая в Сочи, 13-14 мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.