Самбист Магамедов счастлив, что смог завоевать второй титул чемпиона Европы спустя 5 лет

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МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский самбист Курбан Магамедов счастлив, что не сложил руки, и спустя пять лет после своей первой и единственной победы на чемпионате Европы смог повторить достижение на турнире в Минске и завоевать титул чемпиона по боевому самбо. Об этом он рассказал ТАСС.
В пятницу Магамедов в финале чемпионата Европы в Минске в категории до 57 кг досрочно одержал победу 8:0 над украинцем Андреем Кучеренко.
"Я выигрывал чемпионат Европы в 2012 году в Москве, а с тех пор долго, но безуспешно пытался пробиться в сборную, - рассказал Магамедов. - Не мог подняться на чемпионате России выше третьего места, пять лет участвовал в отборе, и наконец пробился. Я счастлив, что после этих неудач все- таки оказался на чемпионате Европы и выиграл его".
Право на участие в чемпионате Европы российские спортсмены получают, став серебряными призерами национального чемпионата, победители участвуют в чемпионате мира.
"В финале чемпионата России я уступил Мухтару Гамзаеву, и от всей души буду болеть за него на чемпионате мира в Сочи. Мы только на ковре враги, за ковром все - братья, - подчеркнул Магамедов. - А я буду пробиваться на чемпионат мира, пока здоровье позволяет»
Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи.