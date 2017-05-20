Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано Лава

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов выиграл у бразильца Рафаэля Сумбано Лава техническим нокаутом в первом раунде. 10-раундовый рейтинговый поединок прошел в британском Болтоне.

Бразилец уже на первой минуте оказался в нокдауне, а затем пропустил столько ударов, что за минуту до окончания раунда судья принял решение прекратить поединок, присудив досрочную победу Устинову.

40-летний Устинов вышел на ринг впервые после 17-месячного перерыва, связанного с задержками в проведении претендентских боев по версии WBA в супертяжелом весе, где оказалось несколько боксеров с равными правами. В предыдущий раз россиянин выходил на ринг в декабре 2015 года, когда он победил немца Константина Айриха нокаутом в пятом раунде.

Устинов должен встретиться с победителем боя за "регулярный" титул чемпиона мира WBA между американцами Шэнноном Бриггсом и Фресом Окендо, который пройдет 3 июня.

На счету Устинова 34 победы (25 - нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. 36-летний Сумбано Лав потерпел 15-е поражение при 39 победах (32 - нокаутом) и одной ничьей.

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