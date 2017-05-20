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После победы на дебютном ЧЕ российский самбист Авгарян будет пробиваться на чемпионат мира

Спорт
20 мая, 1:13 UTC+3 МОСКВА корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале чемпионата Европы в боевом самбо в весовой категории 74 кг Ованес Авгарян со счетом 5:1 одержал победу над белорусом Эдуардом Муравицким

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МОСКВА, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский самбист Ованес Авгарян поверил в свои силы после победы на дебютном чемпионате Европы в Минске и теперь рассчитывает пробиться в первый состав сборной на чемпионат мира следующего года. Об этом Авгарян рассказал ТАСС.

В финале чемпионата Европы в боевом самбо в весовой категории 74 кг Авгарян со счетом 5:1 одержал уверенную победу над белорусом Эдуардом Муравицким.

"Могу сказать, что эта победа придала мне уверенности, ведь это мой первый чемпионат Европы, - рассказал Авгарян. - При такой поддержке публики, что болела за своего борца, ему проигрывать было непросто - он выложился по полной, я понимаю. Но тренер сказал мне - не думай о лишнем, делай что умеешь. Вот я и сделал".

Самбист рассказал, что ему удалось пробиться на чемпионат Европы с первого раза - на турнир попадают серебряные призеры национального отбора, на чемпионат мира - победители.

"Я знаю, что на чемпионатах России пробиться на чемпионат Европы задача непростая, но мне удалось с первого раза. У нас есть негласное правило - выиграл чемпионат России, выиграл чемпионат мира. После произошедшего со мной теперь задача одна - победа на чемпионате страны, поэтому медаль чемпионата Европы повешу на крючок и сразу начну работать дальше, к следующему чемпионату России".

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