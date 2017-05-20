Бывший чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в автокатастрофе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший обладатель "временного" титула чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) мексиканец Давид "Торнадо" Санчес погиб в автокатастрофе в пятницу вместе со своим братом. Об этом сообщается на странице мэрии мексиканского города Эрмосильо в Twitter .

Lamentamos el fallecimiento de @tornadosanchezc y Jonathan.

Sin duda en Hermosillo te extrañaremos, campeón. pic.twitter.com/1NVNWOim5d — Gob. de Hermosillo (@HermosilloGob) 19 мая 2017 г.

Инцидент произошел в пригороде города Эрмосильо, который находится на севере-западе Мексики в штате Сонора. Отмечается, что вместе с 25-летним боксером погиб его 23-летний брат Джонатан Санчес, который также профессионально занимался боксом. Еще один брат Давида - Роберто Санчес - не находился в автомобиле во время ДТП. 22-летний Роберто Санчес сказал, что не поехал с братьями в родную деревню, потому что хотел отдохнуть после спарринга.

Санчес владел титулом "временного" чемпиона мира с января 2014 года по сентябрь 2015-го, уступив Луису Консепсьону. Затем Санчес выступал в легчайшем весе (до 53,5 кг), последний поединок он провел в апреле 2017 года, когда победил Викториано Нуньеса. Всего за свою карьеру с 2008 года боксер провел 37 боев, из которых выиграл 31 (23 - нокаутом), четырежды проиграл, еще два поединка завершились вничью.

На счету Джонатана Санчеса, который дебютировал на профессиональном ринге в 2010 году, 21 поединок, в 18 он победил (11 - нокаутов) и трижды потерпел поражение. Роберто Санчес провел 15 поединков, победив в 14 (9 - нокаутом) из них и потерпев одно поражение.