Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за ржавчины и появившихся пятен

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 100 медалей, завоеванных спортсменами на Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхности металла. Об этом сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016" Марио Андрада, слова которого приводит агентство Reuters.

Отмечается, что как минимум 130 медалей, большее число которых являются бронзовыми, уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика наград. Среди возвращенных медалей также присутствуют награды с соревнований Паралимпиады 2016 года.

"Самая распространенная проблема заключена в том, что медали были брошены или хранились ненадлежащим образом, в следствие чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены. Во-вторых, около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду", - сказал Андрада.

Он также отметил, что первые комплекты медалей стали возвращаться на ремонт в октябре. По словам Андрады, "это является абсолютно нормальной практикой, а бразильский монетный двор устранит все дефекты и вернет медали". Имена и страны спортсменов, вернувших медали на ремонт, не сообщаются.

Всего в преддверии Олимпиады 2016 года монетный двор в Рио-де-Жанейро изготовил 2488 медалей, серебряные и бронзовые медали на 30 процентов состояли из переработанных материалов. На Играх медали завоевали спортсмены из 87 стран, а золотые - из 59. Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе в связи с дисквалификацией нескольких спортсменов, тем не менее завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских атлетов.

Победила в неофициальном командном зачете сборная США, которая завоевавшая 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых). Второе место заняла команда Великобритании - 67 наград (27-23-17), третье - сборная Китая (26-18-26).