"Питтсбург" обыграл "Оттаву" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" в гостях победил "Оттаву" со счетом 3:2 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Олли Мяятя (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмулин (32). У "Оттавы" отличился Кларк Макартур (39) и Том Пятт (55).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 52 секунды, отметившись одним броском, одним силовым приемом и одним заблокированным броском. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа ("Анахайм"), 17 (6+11) - Сидни Кросби.

Для Малкина этот матч стал 140-м в плей-офф в составе "Питтсбурга". Россиянин повторил рекордное достижение легендарного чешского форварда Яромира Ягра, в активе которого также 140 матчей за "Питтсбург" в плей-офф. Малкин в 140 матчах набрал 149 очков (54+95), Ягр – 147 (65+82). По количеству очков в матчах Кубка Стэнли Малкин занимает третье место в истории "Питтсбурга". Его опережают Марио Лемье – 172 очка (76+96) в 107 играх, а также Сидни Кросби, в активе которого 154 очка (55+99) в 139 матчах.

Лучшим игроком встречи был признан форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, отдавший две результативные передачи. Второй звездой стал Кросби, третьей - Пятт. Первый матч в стартовом составе в текущем розыгрыше кубка Стэнли провел голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей, отразивший 24 из 26 бросков по воротам.

"Питтсбург" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на понедельник на домашней арене "Питтсбурга".