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СМИ: тренер женской сборной Сербии по волейболу Терзич возглавил московское "Динамо"

Спорт
20 мая, 5:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

По сообщению портала SB-community, 50-летний сербский тренер останется наставником женской сборной страны, который стала серебряным призером Олимпиады-2016

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Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич

© EPA/FILIPPO VENEZIA

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Зоран Терзич стал новым наставником женского волейбольного клуба "Динамо" из Москвы. Об этом сообщает портал SB-community.

Ранее 50-летний тренер уже работал в России, в 2012-2015 гг Терзич привел "Омичку" к двум бронзовым медалям чемпионата России. Затем он работал в Румынии, завоевав с "Тарговице" Кубок страны в 2016 году, в минувшем сезоне швейцарский "Волеро" под его руководством завоевал бронзу чемпионата мира среди клубов.

Отмечается, что Терзич продолжит работу во главе национальной команды Сербии, которую тренирует с 2002 года. Женская сборная Сербии под руководством Терзича стала серебряным призером Олимпиады-2016, а также серебряным призером Кубка мира - 2015. На чемпионатах Европы команда Терзича завоевывала все виды наград - золото в 2011-м, серебро - в 2007-м, бронзу - в 2015.

"Динамо" в нынешнем сезоне в пятый раз стало чемпионом страны, однако в финальном турнире Лиги чемпионов команда Юрия Панченко заняла лишь четвертое место (титул достался турецкому "Вакыфбанку"). Панченко возглавил команду в 2015 году. Волейболистки также заняли пятое место на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который прошел на прошлой неделе в Японии. 

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