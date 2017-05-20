"Кливленд" разгромил "Бостон" и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" крупно победил на выезде "Бостон" во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 130:86. Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, набравший 30 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Джейлена Брауна (19).

"Кливленд" одержал 13-ю победу подряд на выезде в матчах плей-офф НБА и повторил рекордное достижение "Лос- Анджелес Лейкерс", который в плей-офф сезона-1988/89 также одержал 13 побед подряд в гостях.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Кливленда". Третья игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет также в Бостоне в ночь на понедельник.