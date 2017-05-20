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Мохнаткин рассчитывает, что опыт самбо поможет ему в бое с Павловичем на Fight Nights

Спорт
20 мая, 8:06 UTC+3 МИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу Мохнаткин на чемпионате Европы в Минске выиграл в финале по боевому самбо в весовой категории 100 кг литовца Теодораса Октуолис

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МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский самбист Михаил Мохнаткин завоевал свой первый титул чемпиона Европы в ранге сильнейшего в мире самбиста на турнире в Минске. Как сообщил спортсмен ТАСС, теперь он собрал полный комплект наград и рассчитывает, что опыт самбо поможет ему в предстоящем профессиональном бое в смешанных единоборствах (ММА) на турнире Fight Nights с Сергеем Павловичем.

Поединок пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге. В пятницу Мохнаткин на чемпионате Европы в Минске выиграл в финале по боевому самбо в весовой категории 100 кг литовца Теодораса Октуолиса.

"Золота чемпионата Европы мне не хватало для полного комплекта, а теперь все красиво - я чемпион России, Европы и мира, - отметил Мохнаткин. - Подготовка к чемпионату Европы теперь плавно перетекает к подготовке к бою с Павловичем. Рассчитываю, что опыт самбо поможет мне 2 июня. Во всяком случае могу отметить, что выступая лучше по любителям, я становлюсь сильнее и на профессиональном ковре".

Соперник 27-летнего Мохнаткина по Fight Nights 25-летний Павлович имеет в активе 10 побед и ни одного поражения. "Павлович - разносторонний боец, габаритный, интересный, - отметил Мохнаткин. - Я очень серьезно подхожу к этому поединку. Мне кажется это будет фантастический поединок, надеюсь, что его увидит если не весь мир, то хотя бы половина".

В активе Михаила Мохнаткина девять побед и одно поражение.

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