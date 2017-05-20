Сергей Шахрай переизбран в совет Мировой федерации бадминтона

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергей Шахрай переизбран в высший руководящий орган Мировой федерации бадминтона (BWF) - совет BWF. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Выборы нового состава совета состоялись на годовом общем собрании BWF в Австралии. Помимо главы НФБР в него вошли еще 17 человек. Президентом BWF на новый срок был переизбран Поуль-Эрик Хёйер.
Полномочия Шахрая, который переизбирается в совет организации в третий раз, истекают в 2021 году.