Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кожевников: российские хоккеисты победят канадцев, если наладят выход из обороны

Спорт
20 мая, 10:15 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, сборная Канады на нынешнем турнире не такая сильная, как обычно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки сборной России по хоккею

Игроки сборной России по хоккею

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России победит команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, если сможет наладить выход из обороны в атаку. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Надеюсь, что наши выиграют. Если мы решим свои проблемы с переходом из обороны в атаку и с реализацией, то сможем победить. Канада, конечно, непростая команда, но не такая сильная, как обычно. У них неплохой вратарь, но все- таки слабая оборона", - считает Кожевников.

"У нас отличная игра в большинстве и преимущество в катании, - продолжил эксперт. - Наши лидеры должны сказать свое слово. Уверен, что парни соберутся и добьются нужного результата. Повторюсь, главное наладить выход из своей зоны".

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
2
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
3
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
4
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
5
Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных держав
6
Удар во фланг: как создавался "король воздушного боя" Су-27
7
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
Темы дня
Загрузка...
Реклама