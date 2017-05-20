Кожевников: российские хоккеисты победят канадцев, если наладят выход из обороны

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России победит команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, если сможет наладить выход из обороны в атаку. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Надеюсь, что наши выиграют. Если мы решим свои проблемы с переходом из обороны в атаку и с реализацией, то сможем победить. Канада, конечно, непростая команда, но не такая сильная, как обычно. У них неплохой вратарь, но все- таки слабая оборона", - считает Кожевников.

"У нас отличная игра в большинстве и преимущество в катании, - продолжил эксперт. - Наши лидеры должны сказать свое слово. Уверен, что парни соберутся и добьются нужного результата. Повторюсь, главное наладить выход из своей зоны".

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.