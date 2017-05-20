Федор Емельяненко тренируется три раза в день на сборах перед боем с Мэттом Митрионом

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко проводит трехразовые тренировки на сборах перед боем против американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Питер Тайссе.
Бой Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.
"Мы начали тренировки в прошлый понедельник, - сказал Тайссе. - Федор тренируется три раза в день, это занятия по грэпплингу, ММА, бразильскому джиу-джитсу, боксу, кикбоксингу, а также тренировки по общей физической подготовке. Федор чувствует себя очень хорошо, он расслаблен и в хорошем смысле "голоден" во время нашей подготовки".
40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.