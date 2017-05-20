Возведение арены в Новосибирске, где может пройти МЧМ-2023 по хоккею, начнется в 2019 году

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Начало строительства хоккейной арены в Новосибирске, где могут пройти матчи молодежного чемпионата мира 2023 года, запланировано на 2019 год. Об этом ТАСС сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
В пятницу на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) делегация из Новосибирска вместе с губернатором представила свою заявку на проведение соревнований. Первоначально планировалось, что хозяин турнира будет определен в Кельне, но вынесение решения отложено на год, поскольку IIHF еще не подписала новый контракт относительно финансовой поддержки турнира с Хоккейной ассоциацией Канады.
"Конечно, было бы лучше, если бы решение было принято раньше. Тогда уже более конкретно и уверенно была бы развернута организационная работа по строительству, поскольку нужно пройти этап подготовки и проектной документации, - сказал Городецкий. - В любом случае, арену мы начнем строить, по нашим планам, в 2019 году, чтобы сдать ее в сентябре 2022 года".
По словам губернатора, Новосибирск представит свою заявку на последующих заседаниях конгресса IIHF. "Мы еще сделаем презентации, поскольку есть еще другие претенденты. В презентациях у нас будет более развернутая характеристика объекта, будут представлены некоторые организационные параметры", - отметил он.
За право принять молодежный чемпионат мира 2023 года борются также США и Финляндия.