Толоконский: проведение CCT Arctic Cup говорит об авторитете российского керлинга

ДУДИНКА /Красноярский край/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский крелинг в последние годы завоевал большой авторитет, следствием чего является проведение международного турнира среди женских команд CCT Arctic Cup. Такое мнение журналистам высказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В соревновании принимают участие восемь команд. Россию на турнире представляют команда скипа Анны Сидоровой (вице-чемпионы мира 2017 года), команда скипа Виктории Моиссевой (чемпионы Европы 2016 года) и команда скипа Анны Веневцевой.

"Мы хотим, чтобы в Красноярском крае развивался этот вид спорта. Думаю, что турнир станет традиционным, что керлинг встанет в ряд тех видов спорта, которые популярны, интересны, востребованы. Этот турнир очень важен для края, для Таймыра, люди надолго запомнят этот турнир и эти впечатления, это будет замечательный спортивный праздник. Любые спортивные события - это движения вперед, каждому региону важна насыщенная спортивная и культурная повестка, поэтом чем больше таких турниров, тем больше занимающихся спортом, тем быстрее мы идем вперед", - сказал Толоконский.

"Я сегодня порадовался за Дудинку, это уникальное событие, никогда за полярным кругом не проходили турниры такого уровня. Сюда приехали лидеры мирового керлинга, это высочайший уровень, интереснейшее зрелище, а также опыт для организаторов и детских школ. Керлинг - это достаточно доступный вид спорта, нет особых ограничений по возрасту, поэтому такой турнир - это свидетельство авторитета российского керлинга, это показатель того, что Дудинка может организовывать и проводить такие турниры", - добавил он.

Турнир завершится 21 мая.