Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционе

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, будет выставлена на аукцион в июне. Об этом сообщает портал TMZ.com.
Стартовая цена лота составит $10 тысяч. На Играх в Лос- Анджелесе американец, выступавший в майке с номером "9", был признан лучшим игроком турнира.
В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс. В них защитник "Чикаго" играл против "Юты" в победной финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-1997/98.
Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).