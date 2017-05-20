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Тренер "Олимпиакоса": гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал Евролиги

Спорт
20 мая, 12:30 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете "+5" и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение

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Яннис Сферопулос (справа)

Яннис Сферопулос (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Баскетболисты и тренеры "Олимпиакоса" гордятся победой над ЦСКА и выходом в финал Евролиги, где их соперником будет турецкий "Фенербахче". Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер "Олимпаикоса" Яннис Сферопулос.

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©  Михаил Александров/ТАСС

Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82, матч состоялся в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум". Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете "+5" и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал "Олимпиакос" в "Финале четырех" Евролиги, потерпев четыре поражения. Клуб из Пирея до этого побеждал красно-синих в полуфиналах Евролиги в 2013 и 2015 годах и в финале в 2012 году.

"Мы очень гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал. В последние годы мы очень упорно работали, благодаря чему и добились успеха. Я горжусь тем, что являюсь главным тренером такого великого клуба, как "Олимпиакос", - сказал Сферопулос.

"Олимпиакос" в финале встретится с "Фенербахче", который в пятницу одолел испанский "Реал" (84:75). Игра состоится в воскресенье и начнется в 21:00 (мск). ЦСКА и "Реал" сыграют в матче за третье место.

"Фенербахче" находится в отличной форме, он обладает прекрасным составом и лучшим в Европе тренером. Нас ждет сложнейший матч", - отметил Сферопулос.

Игрок "Олимпиакоса" Георгиос Прентезис в свою очередь отметил, что греческая команда праздновала победу над ЦСКА "лишь несколько минут". "После этого мы сразу переключились на финал", - сказал он.

"Олимпиакос знает, как играть в финале"

"Фенербахче" возглавляет сербский специалист Желько Обрадович, который выигрывал Евролигу в качестве главного тренера рекордные восемь раз - в 1992 году с югославским "Партизаном", в 1994 году с испанским "Ховентутом", в 1995 году с испанским "Реалом", в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим "Панатинаикосом".

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"Да, я согласен с тем, что сейчас мы в очень хорошей форме", - сказал Обрадович.

"Олимпиакос" знает, как играть в финале Евролиги. У них есть опыт, есть характер. Они уже много раз играли в столь важных матчах", - отметил главный тренер "Фенербахче".

По словам Обрадовича, "Фенербахче" будет приятно сыграть финальный матч на своей площадке, однако поддержка болельщиков вряд ли станет решающим фактором. "Мы рады, что мы сыграем на глазах нашей публики, но это баскетбол, где ты играешь - не имеет большого значения с точки зрения результата. И я надеюсь, что наши болельщики гостеприимно встретят болельщиков "Олимпиакоса", - сказал он.

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