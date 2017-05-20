Кинэн: тренер сборной России по хоккею Знарок может удивить канадцев в матче ЧМ

Всероссийский фестиваль "День массового футбола" стартовал в ЛужникахСпорт 20 мая, 12:46
Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 12:46
Эксперт: российским хоккеистам в матче ЧМ нужно использовать слабость канадского вратаряСпорт 20 мая, 12:43
Парк Кубка конфедераций открылся в Петербурге на Конюшенной площадиСпорт 20 мая, 12:39
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в КанкунеПроисшествия 20 мая, 12:30
Тренер "Олимпиакоса": гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал ЕвролигиСпорт 20 мая, 12:30
Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционеСпорт 20 мая, 12:24
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонныМеждународная панорама 20 мая, 12:18
Порядка 11,5 тысячи билетов продано на матч ЧМ по хоккею Канада - РоссияСпорт 20 мая, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, возможно, чем-то удивит сборную Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пекинского "Куньлуня", бывший главный тренер сборной Канады, ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн.
Сборные России и Канады сыграют в полуфинале первенства мира 20 мая, начало встречи в 16:15 мск. Канадцы являются действующими чемпионами мира.
"Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире, могу сказать, что это будет крайне упорная встреча, - сказал Кинэн. - Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной, сейчас у них более молодая команда. Знарок хороший тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, и я уверен, что сегодня он подготовит что- то особенное для канадцев".
"Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную - игроков из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги", - добавил он.