Кинэн: тренер сборной России по хоккею Знарок может удивить канадцев в матче ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, возможно, чем-то удивит сборную Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пекинского "Куньлуня", бывший главный тренер сборной Канады, ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн.

Сборные России и Канады сыграют в полуфинале первенства мира 20 мая, начало встречи в 16:15 мск. Канадцы являются действующими чемпионами мира.

"Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире, могу сказать, что это будет крайне упорная встреча, - сказал Кинэн. - Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной, сейчас у них более молодая команда. Знарок хороший тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, и я уверен, что сегодня он подготовит что- то особенное для канадцев".

"Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную - игроков из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги", - добавил он.