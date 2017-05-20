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Кинэн: тренер сборной России по хоккею Знарок может удивить канадцев в матче ЧМ

Спорт
20 мая, 12:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Сборные России и Канады сыграют в полуфинале первенства мира 20 мая, начало встречи в 16:15 мск

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, возможно, чем-то удивит сборную Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пекинского "Куньлуня", бывший главный тренер сборной Канады, ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн.

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Сборные России и Канады сыграют в полуфинале первенства мира 20 мая, начало встречи в 16:15 мск. Канадцы являются действующими чемпионами мира.

"Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире, могу сказать, что это будет крайне упорная встреча, - сказал Кинэн. - Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной, сейчас у них более молодая команда. Знарок хороший тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, и я уверен, что сегодня он подготовит что- то особенное для канадцев".

"Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную - игроков из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги", - добавил он.

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