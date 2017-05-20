Парк Кубка конфедераций открылся в Петербурге на Конюшенной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций, посвященный футболу, открылся на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге и начал принимать гостей, передает корр. ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдиньо, бывший вратарь Зенита" Вячеслав Малафеев, космонавт Сергей Крикалев и губернатор города Георгий Полтавченко.

"Мы приветствуем наших гостей в парке Кубка Конфедераций и желаем успеха нашей сборной в завтрашнем матче на мини-поле", - сказал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

В течение 20 и 21 мая гостей и жителей города ждут мультимедийные викторины и конкурсы. Пройдет розыгрыш сувениров с символикой Кубка Конфедераций и суперприза - бесплатных билетов на матчи Кубка конфедераций. Кроме того, посетители парка смогут сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой. На второй день посетителей ждет гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле.

Вход и развлечения в парке бесплатные. Ранее подобные парки открылись 29 апреля в Москве, 6 мая - в Сочи, 13-14 - мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира, немцам, будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.