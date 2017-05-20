Эксперт: российским хоккеистам в матче ЧМ нужно использовать слабость канадского вратаря

Всероссийский фестиваль "День массового футбола" стартовал в ЛужникахСпорт 20 мая, 12:46
Эксперт: российским хоккеистам в матче ЧМ нужно использовать слабость канадского вратаряСпорт 20 мая, 12:43
Парк Кубка конфедераций открылся в Петербурге на Конюшенной площадиСпорт 20 мая, 12:39
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в КанкунеПроисшествия 20 мая, 12:30
Тренер "Олимпиакоса": гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал ЕвролигиСпорт 20 мая, 12:30
Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционеСпорт 20 мая, 12:24
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонныМеждународная панорама 20 мая, 12:18
Порядка 11,5 тысячи билетов продано на матч ЧМ по хоккею Канада - РоссияСпорт 20 мая, 12:17
Суд в США отменил обязательную регистрацию беспилотниковОбщество 20 мая, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею должна воспользоваться слабой игрой канадского вратаря Кэлвин Пикарда в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин.
Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).
"Канадцы играют в быстрый современный хоккей, у нас возникают трудности с такой игрой, возможно, будут удаления. Многое будет зависеть от игры вратарей", - считает Николишин.
"У нас очень сильная команда в этом году - по составу, мотивации, комплектованию, - продолжил эксперт. - Все ребята примерно одного возраста, микроклимат хороший, все линии сбалансированные. Нападение у нас отличное, лучшее на чемпионате, о чем говорит и статистика".
"У канадцев, проблемная зона - вратарская. Кэлвин Пикард провел неудачный сезон в "Колорадо", достаточно легкие голы пропускает здесь на турнире. Это наш шанс, которым мы должны воспользоваться. Также много будет зависеть от реализации моментов у россиян", - заключил собеседник ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.