Эксперт: российским хоккеистам в матче ЧМ нужно использовать слабость канадского вратаря

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею должна воспользоваться слабой игрой канадского вратаря Кэлвин Пикарда в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Канадцы играют в быстрый современный хоккей, у нас возникают трудности с такой игрой, возможно, будут удаления. Многое будет зависеть от игры вратарей", - считает Николишин.

"У нас очень сильная команда в этом году - по составу, мотивации, комплектованию, - продолжил эксперт. - Все ребята примерно одного возраста, микроклимат хороший, все линии сбалансированные. Нападение у нас отличное, лучшее на чемпионате, о чем говорит и статистика".

"У канадцев, проблемная зона - вратарская. Кэлвин Пикард провел неудачный сезон в "Колорадо", достаточно легкие голы пропускает здесь на турнире. Это наш шанс, которым мы должны воспользоваться. Также много будет зависеть от реализации моментов у россиян", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.