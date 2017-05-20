Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всероссийский фестиваль "День массового футбола" стартовал в Лужниках

Спорт
20 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В субботу по всей стране был дан старт фестивалю летнего спортивного сезона, девиз которого "За здоровьем в парки и на спортплощадки"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля "День массового футбола" стартовали в Москве в Олимпийском комплексе "Лужники".

Смотрите также
Павел Колобков и Виталий Мутко (слева направо)

Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая

В субботу по всей стране был дан старт фестивалю летнего спортивного сезона, девиз которого "За здоровьем в парки и на спортплощадки". Центральные мероприятия проходят в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".

В мероприятии принимают участие президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Мутко и Колобков примут участие непосредственно в игре. Как рассказал министр спорта, сперва он сыграет на позиции защитника, а затем планирует перейти в нападение.

"Это замечательный праздник. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье", - сказал Мутко.

"Символично, что мы открываем фестиваль именно в Лужниках. 250 команд сегодня собрались здесь. Этим стартом мы дадим задел для фестиваля по всей России", - сказал Колобков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
2
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонны
3
В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей
4
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
5
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
6
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
7
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
Темы дня
Загрузка...
Реклама