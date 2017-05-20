Всероссийский фестиваль "День массового футбола" стартовал в Лужниках

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля "День массового футбола" стартовали в Москве в Олимпийском комплексе "Лужники".

В субботу по всей стране был дан старт фестивалю летнего спортивного сезона, девиз которого "За здоровьем в парки и на спортплощадки". Центральные мероприятия проходят в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".

В мероприятии принимают участие президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Мутко и Колобков примут участие непосредственно в игре. Как рассказал министр спорта, сперва он сыграет на позиции защитника, а затем планирует перейти в нападение.

"Это замечательный праздник. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье", - сказал Мутко.

"Символично, что мы открываем фестиваль именно в Лужниках. 250 команд сегодня собрались здесь. Этим стартом мы дадим задел для фестиваля по всей России", - сказал Колобков.