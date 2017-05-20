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Мутко: независимость РУСАДА повышает шансы сборной России на участие в ОИ-2018

Спорт
20 мая, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) повышает шансы сборной России на участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

"Я считаю, что это тот критерий (полная независимость РУСАДА - прим. ТАСС), который дает дополнительный шанс на участие нашей сборной в Олимпийских играх. Каких-то конкретных претензий к нашим спортсменам нет, есть глобальные обвинения. Наша организация сделает много допинг-проб, у наших спортсменов будет по три-четыре сданных пробы, уже перед Олимпиадой у каждого возникнет свое досье", - сказал Мутко.

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Мутко заявил, что в России будут делать все для восстановления РУСАДА

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий. Среди упомянутых условий - открытие доступа к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. Мутко считает, что в ноябре РУСАДА получит соответствие всемирному кодексу.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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