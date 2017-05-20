Мутко: международные федерации могут проверять на допинг российских атлетов каждый день

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российские спортивные федерации по зимним видам спорта обратились к международным организациям, в которые они входят, с инициативой проверять российских атлетов на допинг хоть каждый день. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с ноября 2015 года признано несоответствующим Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ожидается, что в июне организация получит право самостоятельно тестировать российских спортсменов, а в ноябре будет восстановлена в правах.
"Сейчас все федерации зимних видов спорта обратились в международные федерации с инициативой проверять спортсменов хоть каждый день", - сказал Мутко.
Международные спортивные федерации также проверяют спортсменов на допинг.