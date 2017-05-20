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СМИ: тренер олимпийского чемпиона Фара силой заставлял атлетов принимать допинг

Спорт
20 мая, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

The New York Times приводит показания бывшего бегуна Датана Риценхейна, который начал работать с группой Салазара в 2009 году

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Мо Фара

Мо Фара

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тренер четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике британца Мо Фара Альберто Салазар вынуждал спортсменов принимать запрещенные вещества под угрозой разрыва спонсорских контрактов. Об этом сообщает The New York Times.

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Издание приводит показания бывшего бегуна Датана Риценхейна, который начал работать с группой Салазара в 2009 году. Риценхейн утверждает, что Салазар заставлял спортсменов принимать увеличенные дозы лекарственных средств, подделывая официальные документы и убеждая атлетов, что эта терапия не противоречит антидопинговым правилам. Тем, кто отказывался принимать рекомендованные Салазаром препараты, тренер угрожал разрывом спонсорского контракта.

В группе Салазара, помимо Риценхейна, проходили подготовку серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в беге на 10 000 м американец Гален Рапп и Мо Фара. Фара побеждал на Играх 2012 и 2016 годов в беге на 5 000 м и 10 000 м.

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