"СКА-Хабаровск" сыграет в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" на своем поле сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2 в матче заключительного тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сыграет в стыковых матчах за право выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) в следующем сезоне.

В составе хабаровчан отличились Александр Черевко (14-я минута) и Руслан Корян, который реализовал пенальти на 50-й минуте встречи. У гостей мячи забили Денис Дорожкин (60) и Валерий Сорокин (64).

В стыковые матчи попадают команды, занявшие 13-14-е места в РФПЛ и 3-4-е в ФНЛ. Ранее участие в стыковых матчах обеспечил себе красноярский "Енисей".

"СКА-Хабаровск" занял четвертое место в чемпионате ФНЛ с 59 очками и сыграет в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ с командой, занявшей 13-е место в элитном дивизионе. "Тамбов" занимает пятое место с 57 очками и продолжит в следующем сезоне выступление в ФНЛ.

Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая. Команды ФНЛ первые матчи проведут дома.