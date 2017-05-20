ФХР: сборная Канады по хоккею хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России

Российская рапиристка Дериглазова заняла второе место на этапе Гран-при в ШанхаеСпорт 20 мая, 14:34
Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет подан до 1 октябряСпорт 20 мая, 14:28
ФХР: сборная Канады по хоккею хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и РоссииСпорт 20 мая, 14:23
Роналдиньо посетил билетный центр Кубка конфедераций в Санкт-ПетербургеСпорт 20 мая, 13:38
СМИ: тренер олимпийского чемпиона Фара силой заставлял атлетов принимать допингСпорт 20 мая, 13:36
Мутко: международные федерации могут проверять на допинг российских атлетов каждый деньСпорт 20 мая, 13:34
Мутко: независимость РУСАДА повышает шансы сборной России на участие в ОИ-2018Спорт 20 мая, 13:33
Путин поздравил Роухани с победой на президентских выборах в ИранеПолитика 20 мая, 13:29
Бывший вратарь Малафеев и космонавт Крикалев стали послами от Петербурга на ЧМ-2018Спорт 20 мая, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Канады хотят принять участие в этапах Евротура в России и Финляндии. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
"Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России, - сказал Курбатов. - Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, играющих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны".
Еврохоккейтур состоит из четырех этапов, которые проводятся в Чехии, Швеции, России и Финляндии. В нем принимают участие сборные этих стран. Финский этап Евротура в Хельсинки и российский в Москве, как правило, проводятся соответственно в ноябре и декабре.