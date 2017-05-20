ФХР: сборная Канады по хоккею хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Канады хотят принять участие в этапах Евротура в России и Финляндии. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России, - сказал Курбатов. - Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, играющих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны".

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов, которые проводятся в Чехии, Швеции, России и Финляндии. В нем принимают участие сборные этих стран. Финский этап Евротура в Хельсинки и российский в Москве, как правило, проводятся соответственно в ноябре и декабре.