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ФХР: сборная Канады по хоккею хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России

Спорт
20 мая, 14:23 дата обновления: 20 мая, 14:35 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов, которые проводятся в Чехии, Швеции, России и Финляндии

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Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Канады хотят принять участие в этапах Евротура в России и Финляндии. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России, - сказал Курбатов. - Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, играющих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны".

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов, которые проводятся в Чехии, Швеции, России и Финляндии. В нем принимают участие сборные этих стран. Финский этап Евротура в Хельсинки и российский в Москве, как правило, проводятся соответственно в ноябре и декабре.

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