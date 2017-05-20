ФХР хочет провести усиленную проверку игроков на допинг перед Олимпиадой 2018 года

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует организовать усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

"Мы пытаемся организовать усиленную проверку на допинг игроков, за что нам придется платить. Хотим добиться того, чтобы у каждого игрока, который может войти в олимпийскую команду, был один-два допинг-теста в олимпийском сезоне, - сказал Курбатов. - ФХР хочет запустить этот процесс с сентября, чтобы проверить всех потенциальных кандидатов в команду".