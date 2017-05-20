Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФХР хочет провести усиленную проверку игроков на допинг перед Олимпиадой 2018 года

Спорт
20 мая, 14:31 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует организовать усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Смотрите также
Хоккеисты сборной России

IIHF посоветовала федерациям включать в расширенный состав на ОИ-2018 игроков НХЛ

Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

"Мы пытаемся организовать усиленную проверку на допинг игроков, за что нам придется платить. Хотим добиться того, чтобы у каждого игрока, который может войти в олимпийскую команду, был один-два допинг-теста в олимпийском сезоне, - сказал Курбатов. - ФХР хочет запустить этот процесс с сентября, чтобы проверить всех потенциальных кандидатов в команду".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи
2
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
3
Украина ввела пятилетнюю пошлину на российский шоколад
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
6
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
7
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
Темы дня
Загрузка...
Реклама