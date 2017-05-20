Российская рапиристка Дериглазова заняла второе место на этапе Гран-при в Шанхае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова стала второй на этапе Гран-при по фехтованию в Шанхае.

В финале Дериглазова проиграла итальянке Мартине Батини. Еще одна россиянка Светлана Трипанина разделила третье место с француженкой Изаорой Тибюс.

Гран-при Шанхая завершится 21 мая.