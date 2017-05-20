Малафеев: Кокорин не оправдал надежд, а Шатов мог бы усилить состав сборной России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского "Зенита" Александр Кокорин не оправдал возложенные на него ожидания, потому и не был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев.
Тренерский штаб сборной России в понедельник обнародовал расширенный список игроков, которых планируется вызвать для подготовки к Кубку конфедераций. В список вошли 30 футболистов, при этом Кокорина, а также полузащитника "Зенита" Олега Шатова в нем не оказалось.
"Ожидания, что он подойдет к турниру во всеоружии, не оправдались. Возможно, тренер (Станислав Черчесов) поступил так, учитывая всю ту волну негатива (в адрес Кокорина), которая шла от питерских болельщиков. Нападающий должен забивать, а Александру в этом сезоне это плохо удается", - сказал Малафеев.
Кокорин в чемпионате России сезона-2016/17 провел 26 матчей, забив четыре мяча. В активе Шатова 18 матчей и два гола.
По мнению Малафеева, Шатова мог бы усилить национальную команду. "Мне кажется, что Олег еще набрал бы форму. Он тот игрок, которые, если команда бьется, себя проявляет с лучшей стороны, он - сильное оружие. Возможно, не с первых минут, но, выходя на замену, он мог бы усилить команду", - сказал собеседник ТАСС.
"Но у Шатова были травмы, вероятно, тренер опасается, что он не наберет форму к первым матчам турнира", - добавил Малафеев.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России в группе А сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).