Московский "Спартак" стал победителем молодежного первенства России по футболу

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" выиграл молодежное первенство России по футболу среди команд премьер-лиги. В матче заключительного, 30-го тура первенства "Спартак" в гостях победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0.
Приветствие команды сразу после матча pic.twitter.com/YgAcihquZC— Антон Рассказов (@RougeTerreur) May 20, 2017
Голы забили Егор Никулин (28-я минута) и Илья Мазуров (86).
"Спартак" под руководством главного тренера Алексея Лунина завершили чемпионат, имея в активе 68 очков. Занявший второе место московский ЦСКА отстал от победителя на 2 очка. Третье место занял санкт-петербургский "Зенит" (54 очка).
Лучшим бомбардиром "Спартака" в сезоне стал полузащитник Александр Ломовицкий, который с 17 голами делит первую строчку в первенстве по этому показателю с нападающим "Краснодара" Иваном Игнатьевым. "Краснодар" проведет матч заключительного тура в воскресенье.
Организованное поздравление болельщиков возле стадиона. pic.twitter.com/qdBXrSdgtl— Антон Рассказов (@RougeTerreur) May 20, 2017
"Спартак" стал рекордсменом по титулам в молодежном первенстве. Турнир проводится с 2008 года и с тех пор его выигрывали четыре клуба - "Спартак" (сезоны-2008, 2010, 2012/13 и 2016/17), "Динамо" (2011/12, 2013/2014, 2014/15), "Локомотив" (2011, 2015/16) и "Зенит" (2009). Впервые в истории главная и молодежная команда одного клуба стали чемпионами России в одном сезоне. 7 мая главная команда "Спартака" досрочно стала чемпионом России после поражения "Зенита" от грозненского "Терека" (0:1).
Участниками молодежного первенства могут быть только клубы, являющиеся членами Российской футбольной премьер- лиги, и участие в нем для клуба является обязательным. Традиционно календарь игр молодежного первенства синхронизируется с календарем премьер-лиги - матчи играются за день до игр основных команд в чемпионате; соответственно, схема проведения игр такая же, как и в самой РФПЛ, - два круга по 15 игр.
В ходе матча в составе команды клуба общее количество футболистов, родившихся ранее 1 января 1995 года, одновременно находящихся на поле, не должно превышать трех полевых игроков и одного вратаря. Для участия в первенстве клуб вправе в течение сезона в любой момент заявить неограниченное количество футболистов, не старше 1997 г. р. В ходе встречи каждой из команд разрешены семь замен.