Малафеев: "Зенит" в последнее время потерял привлекательность и самобытность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Игра санкт- петербургского "Зенита" утратила былую привлекательность и самобытность, поскольку в основном составе больше нет доморощенных футболистов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев.

"Для того, чтобы вернуть былые результаты, "Зениту", на мой взгляд, нужно довести до конца стратегические планы на долгую перспективу, возможно, наигрывать молодых игроков в основной команде. Мне кажется, "Зенит" в последнее время потерял привлекательность, самобытность. Потому что мы уже не видим на поле своих игроков", - сказал Малафеев.

"Лично мне хочется болеть и переживать за мальчишку, который либо родился в Санкт-Петербурге, либо долго шел по карьерной лестнице в структуре клуба и добился своего. Такому даже промахи прощать намного легче, чем легионерам, от которых ждут результата", - отметил собеседник ТАСС.

С мая 2016 года "Зенит" возглавляет румынский специалист Мирча Луческу. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт-петербургский клуб занимает третье место за тур до окончания первенства, отставая на одно очко от идущего вторым ЦСКА. В случае, если "Зенит" не сможет подняться выше, то вновь не примет участие в Лиге чемпионов.

"Учитывая игру команду, ее результаты, можно сказать, что у Луческу не получилось, ожидания и руководства клуба, и болельщиков были куда выше", - сказал Малафеев.