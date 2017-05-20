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Малафеев: сборная России способна показать неожиданный результат на Кубке конфедераций

Спорт
20 мая, 15:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, мая. /ТАСС

Бывший вратарь национальной команды считает, что родные трибуны должны заразить сборную энергетикой

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна успешно выступить на Кубке конфедераций 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь санкт- петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев.

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Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России в группе А сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии.

"Мы будем играть дома, при родных трибунах, которые должны заразить нашу команду энергетикой. В такой атмосфере гораздо легче добиваться неожиданных результатов, - отметил Малафеев. - Больших успехов от нашей команды уже давно не ждут, но, как мне кажется, это должно произойти, если не на Кубке конфедераций, то на чемпионата мира. Хотя, я бы хотел, чтобы мы на Кубке конфедераций заняли как можно более высокое место, возможно, даже подержали бы Кубок в руках".

Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций не основным составом. "Возможно, это часть их стратегического плана - посмотреть на новых футболистов в деле. Кубок конфедераций, наверное, более значим для сборной страны, в которой проходит турнир, поэтому в какой-то степени победа сборной России на нем будет даже логичной. Не раз бывало, когда команда, представляющая страну - организатора, выигрывала Кубок", - отметил собеседник ТАСС.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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