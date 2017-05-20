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Наместников вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал ЧМ с командой Канады

Спорт
20 мая, 15:23 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 20, мая. /ТАСС

Наместников пропустил тренировку национальной команды в пятницу из-за повреждения, полученного во встрече 1/4 финала против команды Чехии

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Владислав Наместников

Владислав Наместников

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Владислав Наместников вошел в состав сборной России на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею с командой Канады.

Наместников пропустил тренировку национальной команды в пятницу из-за повреждения, полученного во встрече 1/4 финала против команды Чехии. Игру пропустит защитник Андрей Миронов.

Состав по сочетаниям выглядит следующим образом:

  • вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин);
  • Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;
  • Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • Иван Проворов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Никита Кучеров;
  • Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов, Наместников.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).

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