Наместников вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал ЧМ с командой Канады

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Владислав Наместников вошел в состав сборной России на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею с командой Канады.

Наместников пропустил тренировку национальной команды в пятницу из-за повреждения, полученного во встрече 1/4 финала против команды Чехии. Игру пропустит защитник Андрей Миронов.

Состав по сочетаниям выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;

Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Никита Кучеров;

Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов, Наместников.

Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало - 16:15 мск).