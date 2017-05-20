ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной команде

Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в МосквеСпорт 20 мая, 15:56
Общая посещаемость ЧМ-2017 по хоккею должна составить 700 тысяч человекСпорт 20 мая, 15:47
Мутко заявил, что комитет по этике РФС не будет рассматривать слова Луческу в его адресСпорт 20 мая, 15:42
ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной командеСпорт 20 мая, 15:38
Наместников вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал ЧМ с командой КанадыСпорт 20 мая, 15:23
Малафеев: сборная России способна показать неожиданный результат на Кубке конфедерацийСпорт 20 мая, 15:09
Белоруссия впервые показала на выставке "Милекс-2017" ударный беспилотный вертолетАрмия и ОПК 20 мая, 15:08
Малафеев: "Зенит" в последнее время потерял привлекательность и самобытностьСпорт 20 мая, 15:05
Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу "Спартака" в чемпионате РоссииСпорт 20 мая, 14:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства России в будущем заиграют в основной команде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.
В субботу молодежная команда красно-белых стала чемпионом России, обыграв в последнем матче тульский "Арсенал" (2:0).
"Поздравляем тренерский штаб и игроков с золотыми медалями чемпионата. Надеемся, что многие ребята из команды в будущем также успешно будут выступать в основном составе", - сказал Измайлов.