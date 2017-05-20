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ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной команде

Спорт
20 мая, 15:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В субботу молодежная команда красно-белых стала чемпионом России, обыграв в последнем матче тульский "Арсенал"

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства России в будущем заиграют в основной команде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

В субботу молодежная команда красно-белых стала чемпионом России, обыграв в последнем матче тульский "Арсенал" (2:0).

"Поздравляем тренерский штаб и игроков с золотыми медалями чемпионата. Надеемся, что многие ребята из команды в будущем также успешно будут выступать в основном составе", - сказал Измайлов.

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