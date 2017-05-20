ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной команде

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства России в будущем заиграют в основной команде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

В субботу молодежная команда красно-белых стала чемпионом России, обыграв в последнем матче тульский "Арсенал" (2:0).

"Поздравляем тренерский штаб и игроков с золотыми медалями чемпионата. Надеемся, что многие ребята из команды в будущем также успешно будут выступать в основном составе", - сказал Измайлов.