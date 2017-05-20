Мутко заявил, что комитет по этике РФС не будет рассматривать слова Луческу в его адрес

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в адрес главы организации Виталия Мутко. Об этом журналистам рассказал сам президент РФС.
В среду в матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле победил "Краснодар" со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС "дал знак против "Зенита". Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.
"Луческу, видимо, под лупой изучает то, что я говорю, я никак на это не реагирую, это все эмоции и футбол. Комиссия РФС по этике не будет рассматривать это дело. Я не вижу ничего такого, что может там рассматривать комитет, это эмоции, все несерьезно. Я делаю все, чтобы результаты в чемпионате России были объективны", - сказал Мутко.