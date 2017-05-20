Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в Москве

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Участники московского этапа Гран-при по шахматам демонстрируют высокий уровень игры. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
"Соревнования проходят в рабочем режиме, обращений в апелляционный комитет нет, - сказал Илюмжинов. - Уровень игры высокий, но хочется, чтобы было больше побед, а не коротких ничьих. Все-таки зрители хотят видеть красивую игру. В соревнованиях лидируют гроссмейстеры серьезного уровня, доказывая, что они не зря претендуют на первые места".
После семи туров лидируют китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, набравшие по 4,5 очка.
Турнир проходит в Москве и завершится 21 мая. Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону.