Оргкомитет ЧМ: крем, используемый хоккеистами, способствовал ухудшению качества льда

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Использование хоккеистами крема для тела стало одной из причин ухудшения качества льда на "Ланксесс-Арене" в Кельне во время чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал президент оргкомитета турнира Франц Райндль.

Ранее Райндль сообщил ТАСС, что лед нормальный, а ухудшение его состояния было связано с тем, что болельщики могли бросать на площадку посторонние предметы. Качество льда подверглось критике со стороны многих команд, в том числе и от сборной России. Пару раз перерывы в матчах затягивались, поскольку организаторам приходилось дважды заливать лед.

"Мы разобрались в проблеме качества льда. Дело не в болельщиках, которые могли что-то бросать на лед, а в креме, который хоккеисты наносят на тело, - сказал Райндль. - Проблемы возникали тогда, когда жидкость, содержащаяся в креме, попадала на лед. Но в общем плане проблем у нас не было".

Чемпионат мира завершится 21 мая.