Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ЧМ: крем, используемый хоккеистами, способствовал ухудшению качества льда

Спорт
20 мая, 16:00 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Качество льда подверглось критике со стороны многих команд, в том числе и от сборной России

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Использование хоккеистами крема для тела стало одной из причин ухудшения качества льда на "Ланксесс-Арене" в Кельне во время чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал президент оргкомитета турнира Франц Райндль.

Смотрите также
Олег Знарок

Знарок назвал отвратительным лед на арене в Париже

Ранее Райндль сообщил ТАСС, что лед нормальный, а ухудшение его состояния было связано с тем, что болельщики могли бросать на площадку посторонние предметы. Качество льда подверглось критике со стороны многих команд, в том числе и от сборной России. Пару раз перерывы в матчах затягивались, поскольку организаторам приходилось дважды заливать лед.

"Мы разобрались в проблеме качества льда. Дело не в болельщиках, которые могли что-то бросать на лед, а в креме, который хоккеисты наносят на тело, - сказал Райндль. - Проблемы возникали тогда, когда жидкость, содержащаяся в креме, попадала на лед. Но в общем плане проблем у нас не было".

Чемпионат мира завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи
2
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
3
Украина ввела пятилетнюю пошлину на российский шоколад
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
6
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
7
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
Темы дня
Загрузка...
Реклама