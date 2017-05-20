IIHF: оргкомитет вынес решение о переезде сборной России в Париж согласно регламенту

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение организаторов чемпионата мира о переезде сборной России по хоккею в Париж на матч 1/4 финала было принято согласно регламенту. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Российские хоккеисты вынуждены были переехать из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч с командой Чехии, поскольку подопечные Олега Знарка заняли в группе А второе место, уступив американцам. При этом сборная Германии осталась в Кельне, несмотря на четвертое место в этой же группе.
"Сборной России нужно было выиграть матч с командой США, такой был регламент. Это решение было принято еще до турнира, с этим нельзя было ничего поделать", - сказал Фазель.
В полуфинале россияне сыграют 20 мая с канадцами. Матч начнется в 16:15 мск.