Мутко: оценивать работу российских футбольных арбитров может эксперт из Германии

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) готов пригласить представителя Немецкого футбольного союза, который будет давать оценку работе арбитров. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Контрольно-квалификационная комиссия не будет под департаментом судейства, потому что возникает конфликт интересов. Нам нужно будет иметь некую независимую группу, которая будет оценивать судей. Возможно, пригласим представителя из Немецкого футбольного союза, чтобы был объективный взгляд", - сказал Мутко.
Завершающийся чемпионат России по футболу сопровождал ряд судейских скандалов.
"После десяти лет работы у судей будет все - страховка, пенсия по три тысячи долларов. Теперь судья получает базовую зарплату 30 тысяч рублей, 65 тысяч базовая ставка за матч. Если по итогам комиссии получил оценку "отлично", то получил еще столько же, если нет оценки, то остался без бонусов", - рассказал глава РФС.