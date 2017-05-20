Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Сотни петербуржцев и звезды мирового футбола попробовали свои силы в забивании мяча робокиперу, сфотографировались с талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой, а также разыграли билеты на матчи Кубка конфедераций - 2017 во время открытия парка турнира в Санкт- Петербурге на Конюшенной площади.

Нужен административный ресурс

Церемония открытия парка Кубка конфедераций началась со слов приветствия губернатора города Георгия Полтавченко. Он также пожелал сборной звезд российского футбола победы в матче против легенд ФИФА на мини-поле, который состоится в воскресенье.

"Мы приветствуем наших гостей в парке Кубка конфедераций и желаем успеха нашей сборной в завтрашнем матче на мини-поле", - сказал он.

В матче сборную легенд ФИФА представят бразилец Роналдиньо, француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл, нигериец Джей-Джей Окоча, португалец Витор Байя и бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар. В команду России войдут бывшие игроки сборной страны Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.

"Я не играл с 15 мая прошлого года, тогда это был мой последний матч и я ушел и спорта. Надеюсь, моему бывшему тренеру не придется краснеть", - сказал Малафеев и пригласил губернатора посетить матч. "Георгий Сергеевич, нам нужен административный ресурс", - пошутил футболист. На что Полтавченко ответил, что уверен, что российская сборная выиграет и без административного ресурса.

Бой с робокипером

Звездные гости и молодые петербуржцы попробовали свои силы в забивании мяча роботу-вратарю (робокиперу), который реагирует на мяч быстрее любого вратаря в мире. Чемпион мира 2002 года Роналдиньо признался, что боится этого робота.

"Я никогда не пробовал играть против робокипера, это очень сложно, я боюсь", - сказал он. Первая попытка футболиста оказалась неудачной, он не смог забить в ворота; зато космонавт Сергей Крикалев первый же мяч загнал в цель. Малафеев отметил, что если бы в свое время обладал такими навыками, как робот-вратарь, то был бы более успешен в футболе.

Юные спортсмены Саша из Выборга и Егор из Петербурга тоже забили мячи робокиперу и в награду за это получили из рук футболистов по два билета на матчи Кубка конфедераций. "Я очень рад, что побываю на матче", - сказал Саша.

Квест по парку

На площадке парка расположились восемь пунктов, обозначенные флагами стран - участниц Кубка конфедераций: России, Мексики, Чили, Австралии, Новой Зеландии, Камеруна, Португалии и Германии. Как пояснили организаторы, гости могут посетить каждую из точек, пройти испытание и получить там наклейку. Таким образом гости будут бороться за билеты на матчи турнира. Всего в парке в северной столице будут за два дня разыграны 30 билетов.

Через час после открытия парка, вереницы людей образовались к каждому из пунктов парка. Наибольшей популярностью пользовался шатер с Кубком конфедераций: маленькие петербуржцы и их папы - все хотели подержать награду. Роналдиньо, обладатель Кубка конференций, признался, что никому не дает подержать свой кубок, так как считает, что это плохая примета. "Мне посчастливилось участвовать в Кубке конфедераций больше одного раза; турнир очень особенный для игроков, это шанс проявить себя", - сказал футболист.

Юноши и девушки проявили интерес и к необычной игре Teqball - это смесь футбола с настольным теннисом. Правила примерно те же, что и в футболе, - игра ногами, головой, плечами, но только на столе для настольного тенниса. Небольшая группа ребят окружила стол и по очереди пробовала забить гол.

Сотни гостей сменяли одни других. "Сейчас дождь ливанет, пойдем домой", - сказала мама своему непоседливому сыну, но ребенок тянул ее за руку и говорил, что хочет сфотографироваться с волком Забивакой. Мама не смогла отказать ему и они встали в очередь на фотосессию.

Ранее подобные парки открылись 29 апреля в Москве, 6 мая в Сочи, 13 мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.