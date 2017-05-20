Итудис не согласен с тем, что большинство винит в поражении от "Олимпиакоса" его и де Коло

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не считает, что большинство любителей баскетбола винит в поражении от греческого "Олимпиакоса" его и защитника московской команды Нандо де Коло. Об этом Итудис сказал ТАСС.

ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в пятницу в полуфинале Евролиги со счетом 78:82.

"Большинство? Это кто? Сколько у ЦСКА болельщиков: миллион, два или может быть десять?", - сказал Итудис.

"Можете задавать мне любые вопросы, но я не согласен со словом "большинство". А те, кто обвиняют в поражении меня и де Коло, имеют на это право. Вините во всем Итудиса и Нандо", - добавил греческий специалист.

"Мы контролировали игру большую часть времени. Хорошо играли, уверенно вели в счете почти весь матч. Но они попали в цель после сложных бросков с сопротивлением. И теперь первая и вторая команды регулярного чемпионата будут играть за третье место, а третья и пятая - за первое", - сказал Итудис.

В матче за третье место Евролиги ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", который уступил турецкому "Фенербахче". Встреча состоится в Стамбуле в воскресенье (начало - 18:00 мск).