Баскетболист Хряпа заявил, что матч за третье место в Евролиге - это "игра ни за что"

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч за третье место в баскетбольной Евролиге - это игра ни за что, поскольку наград здесь не вручают, многие считают, что его следует отменить. Об этом ТАСС сказал капитан ЦСКА Виктор Хряпа.

ЦСКА в пятницу проиграл греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги со счетом 78:82.

"Проигрывать в полуфинале - больно, неприятно, но так устроен "Финал четырех", что одно поражение решает все. Матч за бронзу? Тут бронзы нет, так что, можно сказать, что это будет матч ни за что, ничего не вручается и второй команде, есть только победитель", - сказал Хряпа.

"Все говорят, что лучше отменить матч за третье место, но организаторы решают по-другому", - добавил он. В матче за третье место Евролиги ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", который уступил турецкому "Фенербахче". Встреча состоится в Стамбуле в воскресенье (начало - 18:00 мск).

"В "Финале четырех" все команды фавориты. Нет такого, что какой-то клуб сильно выделялся, все примерно равны. Если ты попал в "Финал четырех", значит, обладаешь всеми необходимыми качествами для победы в турнире, значит, ты выше среднего уровня, а все, кто выше среднего, имеют шанс победить", - отметил Хряпа.

Срок действующего контракта 34-летнего Хряпы с ЦСКА истечет после завершения сезона-2016/17. "Да, у меня завершается контракт, а что будет дальше - посмотрим после сезона. Планов завершать карьеру у меня нет", - сказал баскетболист, являющийся рекордсменом Евролиги по количеству участий в "Финалах четырех", их на счету Хряпы стало 11.

"Пусто, как в лесу"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич отметил, что после поражения от "Олимпиакоса" испытывал одновременно обиду, злость, опустошение. "Говорят, тихо, как в раю, и пусто, как в лесу. Вот так же пусто было у меня вчера", - сказал он журналистам.

"Проигрывать в матче за третье место никто не хочет. Сейчас нам нужно найти положительные эмоции. На тренировки мы отработали комбинации, которые будем использовать после "Реала", а сейчас поедем в гостиницу, где, думаю, посмотрим матч "Реала" с "Фенербахче", - отметил игрок ЦСКА.

"Есть разные мнения насчет того, нужен ли матч за третье место. Как бы то ни было, это обязательный матч, нужно выйти на площадку и играть, несмотря на усталость и неприятный осадок после поражения. Выбирать нам не приходится", - сказал Воронцевич.