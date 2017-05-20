РФС не получал обращений по поводу получения гражданства РФ игроком "Зенита" Молло

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) не получал обращений по поводу возможности получения французским полузащитником "Зенита" Йоаном Молло российского гражданства. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Виталий Мутко.
Ранее во французских СМИ появилась информация, что 27-летний Молло 23 мая должен получить паспорт гражданина РФ.
"Российское гражданство получается в РФ разным способом. В РФС никакого обращения не поступало", - сказал Мутко.
Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год с перерывом, а зимой этого года перешел в "Зенит". В составе санкт-петербургской команды игрок провел шесть матчей, в которых забил один мяч. В первой части сезона футболист сыграл за "Крылья Советов" 13 встреч и забил пять голов.