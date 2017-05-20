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Тренер Лунин: футболисты молодежного "Спартака" жили идеей выиграть первенство России

Спорт
20 мая, 16:54 UTC+3 ТУЛА корр. ТАСС, Антон Рассказов

В итоговой турнирной таблице "Спартак" опередил ЦСКА

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ТУЛА, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Игроки молодежного состава московского "Спартака", ставшие победителями первенства России по футболу, жили идеей чемпионства и вдохновлялись достижениями основной команды. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Алексей Лунин.

В субботу команда Лунина выиграла молодежное первенство по итогам результатов заключительного, 30-го, тура первенства страны. Ранее досрочной победы в чемпионате России добился основной "Спартак" под руководством Массимо Карреры.

"Очень рад за ребят. Они очень настойчиво шли к этой цели, жили этой идеей - выиграть первенство, и старались выжимать из себя максимум как в тренировочном процессе, так и на поле, - поделился эмоциями Лунин. - Естественно, успехи основной команды подстегивали. Мы были на каждом матче основной команды и видели, насколько огромен ажиотаж вокруг этого успеха, так что хотелось испытать те же эмоции".

"Мы общались с Каррерой, но пока нас, естественно, никто не поздравлял. Все впереди", - отметил собеседник ТАСС.

В итоговой турнирной таблице "Спартак" (68) опередил ЦСКА (66). Армейцы в последних трех турах потеряли пять очков. "Мы не зацикливались на турнирной таблице, шли от матча к матчу и в каждом из них ставили задачу побеждать. Так сложилось, что мы выиграли, и, думаю, заслужили это", - заявил Лунин.

Молодежное первенство России среди клубов премьер-лиги проводится с 2008 года, и "Спартак" является рекордсменом по количеству побед (4).

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